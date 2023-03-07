На складе в Комсомольске-на-Амуре потушили пожар на площади 3,5 тыс. кв. м

В Комсомольске-на-Амуре на продуктовом складе на улице Вокзальная потушили пожар площадью 3,5 тыс. кв. м, сообщили в управлении МЧС по Хабаровскому краю. Информации о пострадавших не поступало.

Первое сообщение о пожаре поступило в МЧС утром 6 марта. Пожар был локализован в 08:46 по местному времени (01:46 мск), к 13:03 (06:03 мск) пожарные ликвидировали очаги открытого пламени. Полностью возгорание потушили к 04:46 7 марта (21:46 мск 6 марта).

В тушении пожара принимали участие 56 человек и 16 единиц техники. Следственное управление СКР и Государственный пожарный надзор МЧС России собираются провести проверку по факту произошедшего. По информации спасателей, пожар начался с деревянных паллет для хранения и транспортировки продуктов.

Олеся Павленко