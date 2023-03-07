Патрушев Дмитрий Николаевич

Родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент», в 2002–2004 годах прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «мировая экономика».

В 1999–2002 годах работал в Минтрансе, в 2004–2010 годах — в ВТБ, с 2007 года занимал пост старшего вице-президента банка. С мая 2010 года — член набсовета и предправления Россельхозбанка. С 2016 года — член совета директоров «Газпрома». В мае 2018 года назначен министром сельского хозяйства РФ.

Доктор экономических наук, тема диссертации — «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК». Награжден орденом Почета.