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Социолога оставили иностранным агентом

Искандеру Ясавееву не удалось отменить решение Минюста

Министерство юстиции РФ не будет исключать из реестра иностранных агентов казанского социолога Искандера Ясавеева, который писал авторские колонки для проекта «Idel.Реалии» (также признано иностранным агентом) и получал за это гонорары из-за рубежа. Вчера Вахитовский райсуд Казани отклонил иск господина Ясавеева, который пытался доказать, что статус иноагента ограничивает его право свободно высказываться и вести преподавательскую деятельность. Он намерен обжаловать решение райсуда в Верховном суде Татарстана.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Вахитовский райсуд Казани отказал в удовлетворении иска социолога Искандера Ясавеева, которого Минюст РФ в октябре 2022 года включил в реестр иностранных агентов. Господин Ясавеев просил признать решение министерства незаконным и обязать исключить его из списка иноагентов.

Напомним, Искандер Ясавеев — доктор социологических наук. В 2000–2015 годах был доцентом кафедры социологии в Казанском федеральном университете (КФУ), но покинул вуз на фоне конфликта с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым. После увольнения из КФУ Искандер Ясавеев дистанционно работал в Санкт-Петербургском филиале Высшей школы экономики (ВШЭ).

Господин Ясавеев участвовал в протестных акциях, в том числе против проведения спецоперации РФ на Украине в начале года. 17 августа 2022 года у господина Ясавеева и журналистов, сотрудничавших с российским отделением «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), в том числе с проектом «Idel.Реалии» (также признан иностранным агентом), прошли обыски. 7 октября Минюст включил в реестр иноагентов самого господина Ясавеева.

В исковом заявлении Искандер Ясавеев указал, что решение Минюста «обусловлено политической мотивацией» и нарушает его гражданские права. Он считает, что «власть подвергает его остракизму и безосновательно подрывает доверие граждан к любой информации и идеям, распространяемым им». В том числе господин Ясавеев полагает, что теперь лишен «возможности свободно высказываться на различные темы» как ученый, а также заниматься преподавательской деятельностью. Так, после внесения в реестр иностранных агентов Искандера Ясавеева уволили из ВШЭ. В вузе указали, что не могут восстановить преподавателя в том числе из-за его статуса иноагента.

На заседании господин Ясавеев не стал отрицать, что публиковал колонки на сайте проекта «Idel.Реалии», подчеркнув, что использовал этот сайт как «площадку для публичных высказываний» и распространения своих «суждений, данных». Он настоял, что как ученый имеет «право высказываться в соответствии конституции РФ». «Каким образом я являюсь иностранным агентом, если я действую в интересах российского общества, представляя обоснованные высказывания, в том числе критику действий российских властей, если для этого есть основания?» — задался он вопросом.

Представитель Минюста указал, что министерство действовало «в пределах своей компетенции». Искандер Ясавеев был признан иноагентом, поскольку получал гонорары из-за рубежа и распространял «материалы для неограниченного круга лиц», в том числе на сайтах СМИ-иноагентов и в социальных сетях, следует из позиции министерства. Его представитель также указал, что социологу по-прежнему «не запрещено» публиковать свои колонки, но «единственное, возникает определенный статус». По словам чиновника, статус иноагента обязывает маркировать свои материалы, а также предоставлять дополнительную финансовую отчетность. Он отметил необходимость «ограничивать права граждан, которые находятся под иностранным влиянием».«Из реестра можно выйти, если будет прекращено иностранное финансирование. Выход есть всегда»,— подчеркнул чиновник.

В результате суд принял сторону Минюста РФ. Искандер Ясавеев сообщил „Ъ“, что его адвокат Рим Сабиров обжалует решение райсуда в Верховном суде Татарстана.

Кирилл Антонов

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