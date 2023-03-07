Социолога оставили иностранным агентом

Министерство юстиции РФ не будет исключать из реестра иностранных агентов казанского социолога Искандера Ясавеева, который писал авторские колонки для проекта «Idel.Реалии» (также признано иностранным агентом) и получал за это гонорары из-за рубежа. Вчера Вахитовский райсуд Казани отклонил иск господина Ясавеева, который пытался доказать, что статус иноагента ограничивает его право свободно высказываться и вести преподавательскую деятельность. Он намерен обжаловать решение райсуда в Верховном суде Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Вахитовский райсуд Казани отказал в удовлетворении иска социолога Искандера Ясавеева, которого Минюст РФ в октябре 2022 года включил в реестр иностранных агентов. Господин Ясавеев просил признать решение министерства незаконным и обязать исключить его из списка иноагентов.

Напомним, Искандер Ясавеев — доктор социологических наук. В 2000–2015 годах был доцентом кафедры социологии в Казанском федеральном университете (КФУ), но покинул вуз на фоне конфликта с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым. После увольнения из КФУ Искандер Ясавеев дистанционно работал в Санкт-Петербургском филиале Высшей школы экономики (ВШЭ).

Господин Ясавеев участвовал в протестных акциях, в том числе против проведения спецоперации РФ на Украине в начале года. 17 августа 2022 года у господина Ясавеева и журналистов, сотрудничавших с российским отделением «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), в том числе с проектом «Idel.Реалии» (также признан иностранным агентом), прошли обыски. 7 октября Минюст включил в реестр иноагентов самого господина Ясавеева.

В исковом заявлении Искандер Ясавеев указал, что решение Минюста «обусловлено политической мотивацией» и нарушает его гражданские права. Он считает, что «власть подвергает его остракизму и безосновательно подрывает доверие граждан к любой информации и идеям, распространяемым им». В том числе господин Ясавеев полагает, что теперь лишен «возможности свободно высказываться на различные темы» как ученый, а также заниматься преподавательской деятельностью. Так, после внесения в реестр иностранных агентов Искандера Ясавеева уволили из ВШЭ. В вузе указали, что не могут восстановить преподавателя в том числе из-за его статуса иноагента.

На заседании господин Ясавеев не стал отрицать, что публиковал колонки на сайте проекта «Idel.Реалии», подчеркнув, что использовал этот сайт как «площадку для публичных высказываний» и распространения своих «суждений, данных». Он настоял, что как ученый имеет «право высказываться в соответствии конституции РФ». «Каким образом я являюсь иностранным агентом, если я действую в интересах российского общества, представляя обоснованные высказывания, в том числе критику действий российских властей, если для этого есть основания?» — задался он вопросом.

Представитель Минюста указал, что министерство действовало «в пределах своей компетенции». Искандер Ясавеев был признан иноагентом, поскольку получал гонорары из-за рубежа и распространял «материалы для неограниченного круга лиц», в том числе на сайтах СМИ-иноагентов и в социальных сетях, следует из позиции министерства. Его представитель также указал, что социологу по-прежнему «не запрещено» публиковать свои колонки, но «единственное, возникает определенный статус». По словам чиновника, статус иноагента обязывает маркировать свои материалы, а также предоставлять дополнительную финансовую отчетность. Он отметил необходимость «ограничивать права граждан, которые находятся под иностранным влиянием».«Из реестра можно выйти, если будет прекращено иностранное финансирование. Выход есть всегда»,— подчеркнул чиновник.

В результате суд принял сторону Минюста РФ. Искандер Ясавеев сообщил „Ъ“, что его адвокат Рим Сабиров обжалует решение райсуда в Верховном суде Татарстана.

Кирилл Антонов