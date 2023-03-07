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Доходы столкнулись с реальностью

В Татарстане зафиксировали рост уровня жизни на фоне СВО

В Татарстане, несмотря на проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине, органы статистики зафиксировали повышение уровня жизни. По их данным, реальные доходы жителей республики выросли более чем на 2% и достигли 46 тыс. руб. в месяц. Однако в целом по РФ население стало беднее в 2022 году: реальные доходы сократились на 1,4%. Эксперты объясняют такую ситуацию успехами нефтяной отрасли, где после окончания пандемии COVID-19 наблюдался рост выручки и прибылей. В то же время они считают, что «население региона в целом этот рост доходов вряд ли заметило», особенно если предположить, что «реальный уровень инфляции был выше, чем статистический».

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По данным Росстата, среднедушевые доходы жителей Татарстана в 2022 году составили 46,25 тыс. руб. в месяц. Это на 16,6% больше, чем в 2021 году. Тогда средний доход в республике достигал 39,68 тыс. руб. Однако с учетом роста цен на товары и услуги реальные доходы граждан в Татарстане выросли на 2,1%.

В то же время в целом по России реальные доходы населения сократились на 1,4%. По итогам 2022 года средний ежемесячный доход жителя страны составил 45,27 тыс. руб. Таким образом, уровень доходов в Татарстане впервые оказался выше, чем в среднем по РФ.

Республика стала одним из 13 российских субъектов, где уровень жизни населения вырос. Лидером стала Кабардино-Балкария, где реальные доходы жителей увеличилось на 5,6%. В Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах рост составил 3,1%.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) все регионы, кроме Татарстана, показали отрицательную динамику. В Чувашии реальные доходы граждан снизились в 2022 году на 1,9%, в Башкирии — на 3,4%, в Марий Эл — на 3,9%. В среднем по округу сокращение составило 1,8%.

За пределами ПФО больше всего падение уровня жизни ощутили на себе жители Калужской области. Их реальные доходы сократились на 8%. Жители Москвы стали беднее на 1,4%, Санкт-Петербурга — на 1,6%.

Напомним, по итогам 2022 года реальные доходы граждан в Татарстане стали больше на 4%. Тогда рост доходов произошел на фоне восстановления экономики после начала пандемии COVID-19. Как отчитывалось правительство Татарстана, в 2021 году валовый региональный продукт вырос на 3,8% (если сравнивать с 2019 годом — то на 0,9%). По итогам 2020 года из-за пандемии COVID-19 реальные доходы жителей Татарстана сокращались на 3,3%; в 2019-2018 годах реальные доходы жителей республики выросли на 1,8% и 0,9%. До этого три года наблюдалось снижение реальных доходов жителей.

По итогам прошлого года экономика Татарстана выросла на 6%. Валовый региональный продукт составил 3,865 трлн руб. Объемы промышленного производства выросли на 6,6%. Такие показатели оказались выше прогнозов чиновников. Еще до начала спецоперации РФ на Украине правительство Татарстана ожидало, что ВРП в 2022 году вырастет на 3,6% (осенью этого года был прогноз роста на 0,6%). Результаты оказались лучше, чем в целом в РФ. Так, ВВП страны в 2022 году сократился на 2,5%, объемы промышленного производства — на 0,6%. Наибольший рост в Татарстане показали строительство, нефтедобыча и нефтегазохимия, военное производство. В то же время оборот ровничной торговли в регионе снизился на 3,1%. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что экономика республики «оказалась устойчивой к внешним вызовам».

Инфляция в Татарстане в 2022 году, по официальным данным ЦБ, достигла 11,4%. При этом в апреле продуктовая инфляция достигала 21,45%. Рост цен в Татарстане оказался ниже, чем в среднем по РФ (11,9%). В то же время власти Казани отчитывались, что рост цен на товары и услуги в столице Татарстана превысил в прошлом году 14%.

«В росте реальных доходов в Татарстане в 2022 году немаловажную роль мог сыграть успех сырьевых компаний, рост их выручки и прибылей в 2021 году, которые затем, в 2022-м, были распределены в виде прибавок к заработным платам и бонусам сотрудников»,— полагает партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он не исключает, что рост доходов мог быть и у сотрудников в малом и среднем бизнесе, доля которого в экономике региона достигла в прошлом году 25,6%. «Могу предположить, что в росте доходов сыграли роль и три промышленных технопарка, которые функционируют в Татарстане, создавая льготные условия для производств»,— добавляет эксперт. Он напоминает, что в 2021 году цена нефти поднималась с минимума в $54 за баррель Brent до максимума в $86.

Вместе с тем господин Терентьев считает, что «население региона в целом этот рост в 2,1% вряд ли заметило». «Тем более что его затмили гораздо более серьезные экономико-геополитические события 2022 года»,— указывает он. Эксперт также сомневается, «отражает ли инфляция, заложенная в расчет роста реальных доходов, настоящий уровень роста цен, с которым домохозяйства сталкиваются ежедневно, обеспечивая свой быт, свое существование». «Можно предположить, что реальный уровень инфляции выше, чем статистический, так как статистический не включает в себя многие статьи расходов, например, на связь и доступ в интернет, на обновление персонального компьютера, телефона и так далее»,— заключает господин Терентьев.

Кирилл Антонов

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