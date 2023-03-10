«Парк» и Aurora

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Фото: «Парк» «Парк»

Фото: «Парк»

«Парк»

Отличная лопатка козленка

Открывшийся на территории парка «Красная Пресня» «Парк» возглавил шеф-повар Михаил Кощеев, который когда-то явил миру в ресторане «На Мосфильмовской» невиданные ни до, ни после петушиные гребешки в кленовом сиропе и тартар из авокадо и манго с перечным желе. Можно с уверенностью сказать, что «Парк» сделал верный выбор — новый шеф как будто специально создан под задачи большого ресторана локального формата. Во-первых, сказывается его школа в «Пробке на Цветном» у Вальтера Бизоффи, что гарантирует грамотное исполнение пасты и пиццы, без которых ресторану «на районе» никак не обойтись. Во-вторых, Михаил Кощеев привык работать с большими загрузками, не нарушая тайминг, иными словами, кухня исправно отдает блюда в зал даже при полной посадке, а для ресторана, рассчитанного на 80 мест, где большинство гостей постоянные,— это важный фактор. И наконец, Михаил Кощеев, несмотря на все типовые черты шефа-производственника, не теряет интереса к придумыванию и склонности к творческому эксперименту, а это значит, что в его меню всегда есть что-то интересное и необычное, что совсем уж редко для заведений за пределами Садового кольца. С другой стороны, повезло и шефу — ресторан «Парк» расположен в отдельно стоящем здании на территории тихого парка, совсем неподалеку от ЦМТ и «Москва-Сити» и оснащен полноценным дровяным грилем, что является заветной мечтой любого здравомыслящего повара. Внешне ресторан выглядит весьма цивилизованно благодаря сплошному остеклению, высоким потолкам и эффектным зеленым растениям в зале, делающим его похожим на зимнюю оранжерею. Летом тут работает огромная веранда в окружении деревьев — причем в предстоящем сезоне террас будет две, ближняя и дальняя. А это значит, что по совокупности всех вводных у «Парка» есть шанс стать едва ли не главным «местом силы» на Пресне, аккумулируя вокруг себя местную аудиторию и закрывая все ее потребности в «культурно-гастрономическом» досуге. Собственно, первые шаги на пути к этой цели ресторан уже и делает. Меню «Парка», как и предполагает формат, универсально и не имеет какой-либо четкой направленности. Тут есть большой раздел raw c морепродуктами из аквариума, ассортимент которого пополняется два раза в неделю и в котором в ближайшее время появятся живые крабы. Есть полноценный раздел пиццы, где помимо классических «Маргариты» (590 руб.) и «Пеперони» (690 руб.) присутствуют фантазийные авторские варианты — с тамбовским окороком (950 руб.), с пастрами (1100 руб.) и даже с морепродуктами по-тайски, маринованными с чили, лаймом и кинзой (970 руб.),— с рефреном в виде супа том-ям (970 руб.). Также «крепко сбит» и раздел пасты — небольшой, но грамотно продуманный, где есть ризотто с белыми грибами и скаморцей (910 руб.), ригатони карбонара по-римски (950 руб.) с гуанчале, 30-месячным пармезаном и без всяких сливок (спасибо Вальтеру Бизоффи за науку!) и спагетти с вонголе и боттаргой (990 руб.). На этом итальянский след в меню теряется, зато в силу вступают другие, не менее популярные и востребованные блюда из коптильни и блюда с открытого огня. Ну и, наконец, самое интересное — фирменные блюда от шефа. Тут есть два стопроцентных хита, на которые стоит обратить внимание всем заинтересованным жителям района: козленок, томленный в белом вине с шалфеем и золотистым картофелем (1420 руб.), и томленый барашек в собственном соку под золотистой корочкой (1250 руб.). Лопатка дагестанского барашка и подмосковного фермерского козленка получается у Михаила Кощеева превосходно. Также стоит отметить чуть подкопченную в древесной коре спинку лосося с пюре из батата и опаленной брокколи (1230 руб.) и спинку трески унаги с оригинальным гарниром из пшеницы и трюфельного бешамеля (960 руб.). Ну и совсем уж эксклюзив: стейк из сердца дикого оленя с карамелизированной морковью и облепиховым соусом (1290 руб.) — нежнейшее дикое мясо смелой medium rare прожарки. В этом блюде ценен не только основной продукт, но и гарнир — карамелизированная морковь удается Михаилу Кощееву не хуже самого стейка. Среди десертов замечен фирменный тирамису от шефа (590 руб.), тот самый, который подавался «На Мосфильмовской» и за которым особо преданные поклонники уже приезжают специально,— он и вправду готовится по домашнему итальянскому рецепту (выдерживается сутки в лотке) и по качеству вполне соответствует своей солидной цене.

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Фото: Aurora Aurora

Фото: Aurora

Aurora

Сытный цыпленок с куриным жю

Другое новое заведение «на районе» — Aurora Bistronomia в недрах Трехгорной мануфактуры — создано двумя подругами, выпускницами философского факультета МГУ Анной Смирновой и Еленой Мехонишиной. За кухню отвечает шеф-повар Андрей Тарабрин, выходец из Lucky Group. Дебют получился не триумфальным, но вполне «зачетным». В меню «особо крупных размеров» — стабильная европейская comfort food, слегка разбавленная «завиральными» идеями молодого шефа вроде венгерского супа с ягненком (790 руб.), в котором неожиданно доминируют маринованные огурцы и помидоры. Смело можно заказывать, несмотря на «стыдливую» подачу в тесной тарелке и столь же неуместную мелкую нарезку, сицилийские анчоусы со средиземноморским салатом (970 руб.) с очень ярким и уверенным вкусовым балансом. В разделе основных блюд самым доступным оказался жареный цыпленок, точнее его половина — с тремя беби-картофелинами, маринованным луком и соусом на основе куриного жю с грибами и имбирем (990 руб.), а самым дорогим — стейк рибай с соусом порто (3590 руб.). Вообще, ценовая политика нового заведения оказалась довольно вызывающей, учитывая крайне непритязательный интерьер с античными барельефами и мягкими диванами, будто уносящими в забытые нулевые, а также невыгодное для самой Aurora тесное соседство с винным баром Touche, в котором бренд-шеф Тарас Кириенко готовит еду на порядок профессиональнее и интереснее, чем команда начинающей «бистрономии», а цены существенно скромнее. Как Aurora могла не учесть это обстоятельство, формируя свою ценовую политику, остается загадкой. Впрочем, подобные системные ошибки для начинающих рестораторов нередки.

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