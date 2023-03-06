El Pais: Испания хочет возобновить переговоры с США о вывозе радиоактивной земли из Паломареса

Министерство иностранных дел Испании возобновило усилия по подписанию соглашения с США о вывозе земли из района деревни Паломарес. Земля была загрязнена плутонием после крушения в этом районе американского бомбардировщика с термоядерным оружием в 1966 году. Об этом пишет El Pais со ссылкой на собственные источники. Как сообщает испанское новостное агентство EFE, речь идет о примерно 50 тыс. куб. м загрязненной земли.

17 января 1966 года бомбардировщик, на борту которого находилось термоядерное оружие, во время дозаправки в воздухе столкнулся с самолетом-заправщиком. Самолеты упали в районе деревни Паломарес на юге Испании. В результате авиакатастрофы из бомбардировщика выпали четыре бомбы. Ни одна из них не взорвалась, но детонаторы двух из них были повреждены, что вызвало радиоактивное заражение местности вокруг. После этого США начали операцию по вывозу загрязненной радиацией земли, но через несколько месяцев операцию прекратили, очевидно, по просьбе франкистских властей Испании, посчитавших, что история с радиационным загрязнением вредит туристической отрасли. Представители испанского правительства объявили о том, что проблема решена, а местным жителям радиация более не угрожает. Для подтверждения этого был даже устроен визит в те места министра информации и туризма Испании Мануэля Фраги, которого фотографы запечатлели купающимся в море неподалеку от места катастрофы.

Но, как свидетельствуют последующие измерения, в районе Паломарес осталось довольно много загрязненной почвы. В 2015 году Испания и США вернулись к обсуждению этого вопроса, и испанское правительство даже получило согласие администрации тогдашнего президента США Барака Обамы на возобновление работ по вывозу загрязненной земли. Подписанию обязывающего соглашения, однако, помешала смена правительств в обеих странах. Теперь же, как утверждает El Pais, процесс возобновился.

По данным газеты, несколько месяцев назад испанские власти инициировали возобновление переговоров. Как отмечает издание, это совпало по времени с обсуждением двумя странами вопроса об увеличении числа американских кораблей на военно-морской базе Рота в Испании с четырех до шести. Собеседники газеты утверждают, впрочем, что правительство Испании не связывает эти два процесса между собой. Кроме того, El Pais отметила, что активизация действий властей Испании для решению этого вопроса может быть связана с предстоящими в декабре парламентскими выборами в стране. Собеседники газеты отметили, что теперь шансы на заключение соглашения высоки, учитывая отличные отношения между Мадридом и Вашингтоном.

Яна Рождественская