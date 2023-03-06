Заемщики сдали карты

Выдача кредитных карт в России упала на 16%. Такую статистику по итогам января год к году предоставило Национальное бюро кредитных историй. Если в начале 2022-го банки выдали чуть больше 1 млн карт, то за аналогичный период этого года только 850 тыс. В качестве причин там называют две тенденции. С одной стороны, россияне на фоне роста инфляции и падения реальных доходов выбирают режим экономии. С другой — сами банки ужесточают условия выдачи кредитных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом падение в январе по сравнению с декабрем и вовсе достигло 23%. Но в этом случае причины более традиционны, отмечает пресс-секретарь Национального бюро кредитных историй Константин Дробышев: «Из-за новогодних праздников декабрь считается высоким сезоном в розничном кредитовании. В этот период традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению. Вместе с тем после августа прошлого года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно.

На фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением персонального кредитного рейтинга».

Управляющий директор по методологии агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков соглашается: россияне сокращают траты, откладывают крупные покупки и тем самым стараются реже обращаться к кредитным картам. Однако на динамику влияет и дефицит пластика у банков, говорит он: «Оказывается, со старым телевизором можно вполне нормально жить. Но это только часть картины. Что часто упускается?

Сейчас в среднем срок действия дебетовых и кредитных карт увеличился — заемщики просто пользуются старыми, которые когда-то получили, поэтому они не попадают в статистику по выдаче новых кредиток.

Вот это удлинение срока пришлось на прошлый год. В частности, из-за дефицита пластика многие банки увеличивали его вплоть до 10 лет.

Это объясняет как минимум часть падения — от четверти до половины, на мой взгляд. Сокращение было бы и без этого, но, скорее всего, не столь заметное. Эффекты снижения потребительской активности и удлинения сроков действия карт в значительной мере уже отыграны. Если выдача в будущем и продолжит падать, то измеряться будет однозначными числами».

Сильнее всего выдача кредитных карт упала в Омской области — практически на треть. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 23% и 25% соответственно.

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Александр Рассохин