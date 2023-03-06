Пятерым фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту содержание под стражей продлили на месяц

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщает «Ъ».

Артем и Григорий Азатьяны, граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, а также гражданин Армении Артур Терчанян останутся под стражей до 12 апреля. Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворил Басманный районный суд Москвы.

Утром 8 октября прошлого года на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, а два пролета конструкции обрушились в воду. По данному факту СКР возбудил уголовное дело о терроризме (ч.2 ст. 205 УК РФ).

Анастасия Донскова

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