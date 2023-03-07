Рядом с Пермской ГРЭС откроют нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающая компаний «Антикпром» в этом году запустит на территории Добрянского городского округа производство растворителей. Как сообщает добрянский портал «Зори Плюс» со ссылкой на директора компании Дениса Устькачкинцева, новое предприятие будет находиться на участке площадью 1 га недалеко от Пермской ГРЭС, рядом с дорогой на причал в Ломоватово. «Антикпром» реализует данный проект совместно компанией «ЛУКОЙЛ». Инвестиции в открытие производства составят 580 млн руб. На предприятии будет создано 36 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционный портал Пермского края Фото: Инвестиционный портал Пермского края

ООО «Антикпром» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Занимается производством нефтяных растворителей. По информации на официальном сайте компании, у нее уже есть одна производственная площадка в Добрянке, еще одна находится в пригороде Соликамска. Главными учредителями ООО «Антикпром» выступают пермский бизнесмен Павел Мыслин и уроженец Республики Мордовия Роман Талин, которым принадлежит по 35% в уставном капитале общества. Еще 20% находятся в собственности господина Устькачкинцева, 10% владеет пермяк Илья Каминский. По данным Kartoteka.ru, выручка «Антикпрома» в 2021 году составила 19 тыс. руб., чистый убыток — 3,6 млн руб.

По информации на инвестиционном портале Пермского края, изначально инвестиции в проект ООО «Антикпром» по созданию еще одного предприятия в Добрянке оценивались в 352 млн руб. В сентябре прошлого года инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).