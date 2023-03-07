Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рядом с Пермской ГРЭС откроют нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающая компаний «Антикпром» в этом году запустит на территории Добрянского городского округа производство растворителей. Как сообщает добрянский портал «Зори Плюс» со ссылкой на директора компании Дениса Устькачкинцева, новое предприятие будет находиться на участке площадью 1 га недалеко от Пермской ГРЭС, рядом с дорогой на причал в Ломоватово. «Антикпром» реализует данный проект совместно компанией «ЛУКОЙЛ». Инвестиции в открытие производства составят 580 млн руб. На предприятии будет создано 36 рабочих мест.

Фото: Инвестиционный портал Пермского края

Фото: Инвестиционный портал Пермского края

ООО «Антикпром» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Занимается производством нефтяных растворителей. По информации на официальном сайте компании, у нее уже есть одна производственная площадка в Добрянке, еще одна находится в пригороде Соликамска. Главными учредителями ООО «Антикпром» выступают пермский бизнесмен Павел Мыслин и уроженец Республики Мордовия Роман Талин, которым принадлежит по 35% в уставном капитале общества. Еще 20% находятся в собственности господина Устькачкинцева, 10% владеет пермяк Илья Каминский. По данным Kartoteka.ru, выручка «Антикпрома» в 2021 году составила 19 тыс. руб., чистый убыток — 3,6 млн руб.

По информации на инвестиционном портале Пермского края, изначально инвестиции в проект ООО «Антикпром» по созданию еще одного предприятия в Добрянке оценивались в 352 млн руб. В сентябре прошлого года инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...