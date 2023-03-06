В Белореченском районе с начала года собрали 52 тонны отсортированных отходов

В Белореченском районе с начала 2023 года собрали 52 тонны отсортированных отходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Контейнеры для раздельного сбора пластика установили в Апшеронском, Белореченском и Горячеключевском районах.

Белореченский муниципалитет лидирует среди других районов края по показателю. В Горячеключевском муниципалитете собрали 14 тонн пластика, в Апшеронском районе — 1 тонну.

«Пластик выгружают отдельно от несортированных отходов, он проходит глубокую сортировку с целью отбора по разным видам — бутылка, ПЭТ, канистра, флакон и другие, затем изделия прессуют в тюки и направляют на заводы по переработке сырья для повторного вовлечения в производственный оборот»,— говорится в сообщении.

Всего с начала года на Кубани собрали 67 тонн отсортированных отходов.

Анастасия Донскова

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