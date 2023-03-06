В Ярославской области определены сроки реорганизации 8 медучреждений

В Ярославской области реорганизация 8 лечебных учреждений будет завершена к лету 2023 года. Соответствующие решения оформлены постановлениями регионального правительства 1 и 3 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как отмечается в принятых нормативных актах, до 1 июня станция скорой медицинской помощи в Рыбинске будет присоединена к ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины и катастроф» в Ярославле, в этот же срок городскую больницу №4 в Рыбинске присоединят к больнице №1, а больница №2 имени Пирогова поглотит третью городскую больницу Рыбинска.

К 1 июля потеряет самостоятельность ГБУЗ ЯО «Бурмакинская ЦРБ», которая станет частью государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Некрасовская центральная районная больница». Функции учредителя всех лечебных учреждений останутся за департаментом здравоохранения Ярославской области.

Андрей Иванов