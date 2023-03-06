В Карасунском округе Краснодара отключили свет на шести улицах

В Карасунском микрорайоне Краснодара из-за аварии на электросетях отключили свет в домах, расположенных на шести улицах. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

В настоящее время без электроэнергии остаются жильцы домов на улицах Бородинская, Гоголя, Крупской, Мира, Морская, Пашковский перекат.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате инцидента отключились ПС «ПБ-5» и 33 трансформаторных подстанции. Идут восстановительные работы. О времени возобновления подачи ресурса не сообщается.

Анастасия Донскова

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