Прокуратура в кассационном порядке обжаловала решение о прекращении уголовного дела Игоря Кундрата

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял к производству кассационное представление прокурора по делу депутата заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Указано, что представление подал заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов. Содержание жалобы неизвестно. Заседание по ее рассмотрению назначено на 21 марта.

Правоохранительные органы обвиняли директора комбината «Кундрат», депутата областного законодательного собрания Игоря Кундрата и инженера по газовому и электрическому хозяйству предприятия Антона Аскользина в краже в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые при помощи компьютерной программы в 2016–2020 годах ежемесячно занижали показатели потребления газа хлебокомбинатом «Кундрат». Таким образом комбинатом был похищен газ на более чем 46 млн руб.

Шахтинский городской суд переквалифицировал действия подсудимых по более мягкой статье о причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Уголовное дело было прекращено с назначением им судебного штрафа по 25 тыс. руб. каждому.

Прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке. Гособвинитель настаивал, что обвиняемым нужно назначить более строгое наказание. Однако облсуд не нашел для этого оснований.

Кристина Федичкина