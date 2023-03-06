СМИ: полиция ФРГ раскрыла международную хакерскую группировку «Двойной паук» с участием граждан РФ

Подразделение полиции по расследованию киберпреступлений земли Северный Рейн-Вестфалия раскрыло международную хакерскую сеть «Двойной паук», в которую входят россияне. К расследованию подключились Европол и ФБР, сообщает Aachener Zeitung.

«Двойной паук» «имеет связи с Россией, однако доказательств связи с государственными структурами нет», считают в немецкой полиции.

Расследование было начато в 2021 году, среди подозреваемых — 41-летний россиянин, разыскиваемый ФБР, которое предложило за информацию о нем вознаграждение в размере $5 млн.

Хакерскую группировку обвиняют более чем в 600 атаках на учреждения по всему миру, повлекших значительный ущерб. Ее членов среди прочего подозревают во взломе университетской клиники Дюссельдорфа, медиа-группы Funke, а также систем района Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт).

Ордера на арест выданы в отношении трех подозреваемых, еще восемь находятся под следствием. Трех подозреваемых — Игоря Т., Ирину З. и Игоря Г. — объявили в международный розыск. Под следствием находятся еще восемь человек в возрасте от 38 до 40 лет из Германии, России, Молдавии и Украины.

Мария Федотова