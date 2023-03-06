Бастрыкин поручил проверить загрязнение санитарной зоны пляжей Анапы

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение о загрязнении санитарной зоны пляжей Анапы Краснодарского края. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

К главе Следственного комитета России поступило обращение, в котором сообщалось о бездействии чиновников. Заявитель рассказал, что на охраняемой территории санитарной зоны пляжей Анапы систематически утилизируют строительные и другие отходы. Это может привести к экологическому бедствию и загрязнению Черного моря.

Следователи краевого СУ СК России организовали проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о проверке.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении пресс-службы федерального ведомства.

Тат Гаспарян

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