Бывший главный ландшафтный архитектор «Сокольников» назвала критику парка «Краснодар» неблагодарностью

Бывший главный ландшафтный архитектор парка «Сокольники» в Москве, основательница компании Royal Gardens Мария Кордубаева ответила на критику в адрес парка «Краснодар», которая прозвучала в комментариях под ее видеообзором общественного пространства. Подписчики канала отметили, что в парке нет тенистых деревьев и пр.

Парк «Краснодар» (неофициально «Парк Галицкого») — городской парк, расположенный на северо-востоке от центра Краснодара в Прикубанском округе, между улицами Восточно-Кругликовская и Героя Владислава Посадского, рядом со стадионом ФК «Краснодар».

«Я хочу, чтобы вы взглянул на большие площади мощения парка “Каснодар”, на отсутствие пока что теневых пространств для отдыха глазами не обывателя, а глазами ландшафтного архитектора. Был комментарий, где сравнивался парк “Сокольники” с “парком Галицкого”. Во-первых, это в принципе некорректное сравнение старейшего парка нашей страны, который берет свое начало с петровских времен и совсем молоденького “парка Галицкого”, выполненного в совершенно другом стиле… Дайте ему разрастись и полностью раскрыть свой потенциал», – отметила Мария Кордубаева.

По ее словам, все старые московские парки проектировались без расчета на огромное количество горожан, которые будут приходить во время массовых народных гуляний. Вместе с тем парк «Краснодар» с точки зрения вместимости спроектирован «стратегически абсолютно верно». Парк может одномоментно принять огромного количества горожан без какой-либо давки. «За что вы ругаете парк “Краснодар”, за вашу безопасность?.. Я не могу понять отсутствие благодарности за этот величайший подарок городу и вообще всей нашей стране. У нас создается очень мало парков с современной ландшафтной архитектурой… Просто рядом не стояло “Зарядье” с парком “Краснодар”», – обратилась к подписчикам ландшафтный архитектор.

В январе Мария Кордубаева прогулялась по парку «Краснодар» и сняла видеообзор, в котором отметила сильные и слабые стороны парка с точки зрения ландшафтного дизайна.

Наталья Решетняк

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