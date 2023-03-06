ТЦ в Энгельсе снесут после незаконного расширения

Арбитражный суд Саратовской области вынес очередное решение по делу торгового центра «Покровск» в Энгельсе. Подробности сообщили в пресс-службе инстанции.

Иск от администрации Энгельсского района поступил 12 марта прошлого года. Изначально чиновники просили обязать владельцев Армена Джуликяна и Нурани Муталлапова устранить нарушения пожарной безопасности, зафиксированные после незаконного расширения ТЦ почти на 12,5 тыс. кв м.

Через месяц администрация изменила иск. Новые требования подразумевали уже снос самовольной постройки – был нарушен градостроительный кодекс, предприниматели не получали разрешение на расширение здания, а вернуть его в изначальное состояние уже невозможно.

Суд постановил обязать Армена Джуликяна и Нурани Муталлапова снести здание целиком. Бизнесмены планируют обжаловать это решение. Апелляционное заседание назначили на 14 марта.

Дарья Васенина