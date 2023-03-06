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Коммерсантъ FM
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Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь—февраль 2023 года

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По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета в январе—феврале 2023 года составили 3,16 трлн руб., что на 25% ниже поступлений за первые два месяца 2022 года. В том числе нефтегазовые доходы упали на 46% год к году. Министерство объясняет это снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта газа. Ненефтегазовые доходы снизились не так значительно — на 9% год к году. Расходы по сравнению с 2022 годом удвоились, превысив 5,7 трлн руб.

Дефицит бюджета по итогам первых двух месяцев 2023 года достиг 2,58 трлн руб. — практически 90% от плана на весь текущий год (2,925 трлн руб.).

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