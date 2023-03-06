На месте бывшего автосалона Ford на Пулковском шоссе де-юре открылся универсам

Гостройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию магазина «Сезон» на месте бывшего автосалона Ford по адресу Пулковское шоссе, 40. Об этом 6 марта пишет «Деловой Петербург».

Здрание было построено в 2002 году компанией «Евро-Моторс Пулково», которая открыла в нем автосалон. В 2008 году было выдано разрешение на его реконструкцию под объект торговли. Получателем стала компания «Светлый путь», ей принадлежит торговая марка сети магазинов «Сезон».

Магазин на Пулковском шоссе открылся еще в марте 2020 года, однако разрешение на ввод объекта после реконструкции «Светлый путь» не получил.

По данным газеты «Канонер», компанию штрафовали на миллионы и грозились судом за незаконный ввод здания в эксплуатацию. Разрешение на юридическое открытие датировано 3 марта 2023 года.

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