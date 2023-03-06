«Словари создает не государство, словари создаем мы с вами»

Некоторые заимствованные высказывания могут остаться в русском языке, несмотря на принятие в России закона о запрете иностранных слов, считают уральские ученые. На пресс-конференции в Екатеринбурге они дали оценку новому закону и рассказали, какие отрасли он может затронуть. Словари и справочники, где пропишут «допустимые слова», выпустят к 2025 году. К этому времени появится и ответственность за нарушение закона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2025 году в России появятся новые словари русского языка

Фото: Мария Кунина, Коммерсантъ К 2025 году в России появятся новые словари русского языка

Фото: Мария Кунина, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о государственном языке, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно поправкам, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов. Исключением станут слова, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Их перечень зафиксируют в нормативных словарях. Такие словари составят к 1 января 2025 года.

На пресс-конференции в Екатеринбурге представители уральских вузов рассказали, как новый закон отразится на общественной жизни и бизнесе. «Запрет иностранных слов уже существовал в законе. Теперь в нем есть понятие нормативных словарей, с помощью которых мы будем знать, какие слова входят в литературный и государственный язык России, а использование каких слов потребует дополнительных комментариев»,— пояснила доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова.

Доктор филологических наук, директор филологического факультета (департамента) УрФУ Анна Плотникова добавила, что задача состоит в том, чтобы ограничить использование популярных иностранных слов, которые «загрязняют речь» и могут быть заменены на русские аналоги. «Например, “анриал”, “криповый”, “краш”. Лишнее их использование создает плохое впечатление о говорившем. Есть офисный, корпоративный жаргон — “таск” вместо “задача”, “метап” вместо “встреча”. Такое злоупотребление загрязняет язык. С такими вещами нужно бороться, но не ставить шлагбаумы, а просто думать о культуре речи»,— считает она.

Анна Плотникова добавила, что среди терминов, которые плотно вошли в речь и не имеют аналога в русском языке, в словаре может быть, например, слово “кринж”. «Словари создает не государство, словари создаем мы с вами. Если мы будем использовать слово, адаптируем его к речи, ученые это зафиксируют. Государство поддерживает возможность возникновения новых словарей»,— отметила Мария Ворошилова.

По ее словам, изменения прежде всего коснутся госорганов, судопроизводства и других сфер функционирования русского языка как государственного. «В 2014 году в сферу деятельности государственного языка внесли СМИ, публичную демонстрацию художественной литературы. В 2023 году появились дополнения в виде почтовых отправлений и переводов, а также информационных систем»,— пояснила госпожа Ворошилова.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова добавила, что наибольший удар придется на сферу рекламы. «Сейчас рекламой признается любое публичное сообщение. Вкупе с изменениями в закон “О рекламе” это покроет все сферы деятельности, в частности бизнес, блогосферу, культуру. Бизнесу придется как-то выкручиваться. Возьмем условный банк, который говорит про кэшбек,— как это слово заменить? Деньговозвращение? Звучит иначе, смысл меняется»,— отметила госпожа Ягофарова, уточнив, что запрет на использование иностранных слов не затронет личное общение граждан. «Все изменения коснутся только публичной сферы. За нами никто бегать не будет»,— заверила юрист.

Госпожа Ягофарова подчеркнула, что практика применения новой поправки может вызвать сложности. «В законе сказано, что государственный язык — это язык словарей. Те слова, которые не перечислены в этих словарях, использованию не подлежат. Однако не определен контрольно-надзорный орган, который будет следить за выполнением требований, и не установлена мера ответственности. Это создает определенную возможность для административного произвола и давления. Но мера ответственности появится. Практика показывает, что штрафы будут в любом случае, требуется только немного времени»,— объяснила госпожа Ягофарова, предположив, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание за использование, внесут до 2025 года.

Свердловские чиновники уже начали приучать себя к нововведениям. «По работе очень раздражает постоянное повторение слов “кластер”, “акселератор” и “питч-сессия”. Заменят на более понятные — глядишь, больше будут по делу употреблять, а не для того, чтобы умнее речь казалась. Заодно креативные индустрии приучимся творческими называть. В том числе и я»,— написал в Telegram-канале заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Катерина Якушева