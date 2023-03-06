WhatsApp пообещал сделать информирование пользователей более прозрачным

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), пообещал сделать информирование пользователей об изменениях в его политике конфиденциальности более прозрачным и понятным. Об этом сегодня, 6 марта, сообщила Еврокомиссия. Теперь WhatsApp будет более четко и подробно объяснять, как именно меняются правила и на что это может повлиять, а также помещать на видном месте кнопку с возможностью принять или отклонить соглашение об изменениях.

Тем самым мессенджер ответил на требование Европейской организации потребителей (BEUC), которая в прошлом году заявила, что WhatsApp должен разъяснять пользователям правила и изменения в них простым и понятным языком. По мнению организации, не делая этого, мессенджер нарушает законы ЕС. После жалобы BEUC Еврокомиссия в июле 2022-го потребовала от WhatsApp изменить свои нормы соответствующим образом и дала мессенджеру год на это изменение.

Яна Рождественская