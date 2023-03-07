Пока деньга еще вертится

За год число объявлений на «Авито» о продаже и аренде готового бизнеса в Краснодарском крае увеличилось в 4,5 раза. Чаще всего бизнесмены избавляются от предприятий общественного питания и торговли. Реже в регионе продают медицинский и строительный бизнесы. Эксперты объясняют бум продаж действующих фирм чрезмерной административной нагрузкой на МСП и падением потребительского спроса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего бизнесмены на Кубани продают предприятия общепита и торговли

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Чаще всего бизнесмены на Кубани продают предприятия общепита и торговли

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

За год количество объявлений на платформе «Авито» о продаже и аренде готового бизнеса в Краснодарском крае выросло на 350%, или в 4,5 раза, подсчитал «Ъ-Кубань». В марте 2022 года в соответствующем разделе сервиса было размещено 3293 таких объявления, в марте 2023-го — 14960.

Среди объявлений о продаже бизнеса в сфере торговли чаще всего встречаются предложения о продаже кофеен, ларьков по продаже шаурмы, шашлычных. Также кубанские предприниматели избавляются от гостиниц, хостелов, автомоек, салонов красоты, тренажерных залов, частных детсадов, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), магазинов одежды, теплиц, птицеферм, производств грибов и пр.

Руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский рассказал «Ъ-Кубань», что основной объем предложений в Краснодарском крае формируют продажи франшиз в категории общественного питания, объявления о продаже отелей и других туристических объектов, а также предложения о продаже или создании под ключ интернет-магазинов и ПВЗ.

«При этом мы видим, что спрос рождает предложение: рост числа предложений в отдельных случаях симметричен или отстает от темпов роста спроса в этих категориях», — отмечает эксперт.

В руководстве сервиса отмечают два специфических для Краснодарского края фактора. Первый связан с изменением рыночной ситуации, которая сделала актуальными покупку и, соответственно, продажу готового бизнеса и франшизы. По словам Ильи Дудковского, в 2022 году вслед за активным развитием онлайн-форматов торговли выросло как число предложений о создании интернет-магазинов под ключ, так и количество объявлений о продаже уже действующего или открытии нового пункта выдачи заказов.

Второй фактор связан с географическим положением Краснодарского края. На фоне роста интереса к внутреннему туризму в последние несколько лет отмечается рост числа предложений о продаже гостиниц, при этом спрос на покупку растет опережающими предложение темпами.

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Краснодарского края Александр Полиди считает, что прошлогоднее падение потребительского спроса в сфере услуг, общепита и розничной торговли привело к тому, что закредитованные малые компании вынуждены уходить с рынка хотя бы для того, чтобы рассчитаться с долгами.

«Финансовая нагрузка, которую сформировали компании потребительского сектора, оказалась непомерной в условиях оттока платежеспособного населения, от которого во многом зависел объем спроса. Что будет дальше? Дальше все будет зависеть от развития рисковой ситуации. Если не будет новой волны эмиграции, не будет макроэкономических потрясений, то бум продаж готового бизнеса пройдет», — отмечает господин Полиди.

Экономист добавляет, что в перспективе при стабилизации спроса и предложения предприниматели начнут проявлять интерес к франшизам и сетям, а те, кто продал бизнес, будут вновь искать варианты, куда вложить свои капиталы.

По оценке председателя Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Даниэля Башмакова, предприниматели пытаются продать бизнес, пока он еще не стал откровенно убыточным.

«Количество представителей МСП на Кубани сокращается на протяжении десяти лет на фоне неослабевающего административного давления. Ввели кассовые аппараты, ЕГАИС, “Платон” и пр. Все это потребовало дополнительных затрат от предпринимателей. Обещали облегчить бухучет, но с каждым годом вести бухгалтерию становилось все сложнее. При этом при малейшей ошибке налоговая инспекция наказывает предпринимателей по всей строгости. Получить большинство мер господдержки на практике оказалось невероятно сложным, так как для этого надо подготовить такое количество бухгалтерских документов и справок, которое еле умещается в коробку из-под пяти пачек бумаги», — делится господин Башмаков.

По его словам, пандемия в определенной мере изменила отношение государства к бизнесу: был принят ряд мер, который позволил выстоять предпринимателям в непростых условиях. Но в 2022 году упал спрос, усилилось санкционное давление, нарушились логистические цепочки. Вполне ожидаемо, что предприниматели решаются продать свой бизнес, пока он еще представляет какой-то интерес, заключает эксперт.

Наталья Решетняк