В Ростовской области объем платных услуг вырос на 9,8%

В январе 2023 года объем платных услуг в Ростовской области составил 26,8 млрд руб., что на 9,8% больше показателя января 2022 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Заметнее всего спрос вырос на медицинские услуги (+13,4%), транспортные услуги (+17,6%), а также на услуги учреждений культуры (+29,6%).

На услуги бытового характера в январе жители региона потратили 4,4 млрд руб. (+6,7%). Наиболее востребованными являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (44,8%), услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (17,4%), а также парикмахерские и косметические услуги (13,1%).

Кристина Федичкина