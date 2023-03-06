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Два транспортно-пересадочных узла построят в Арзамасе за 260 млн рублей

В Арзамасе началось строительство одного из двух новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщили в правительстве Нижегородской области. Инфраструктура появится в рамках развития паломническо-туристского кластера «Арзамас – Дивеево - Саров».

Строительство ТПУ включает стоянки для автобусов, прокладку ливневой канализации, строительство посадочных платформ и благоустройство территории. Стоимость объектов составит 259 млн руб., работы завершатся в 2023 году. Пересадочные узлы разместят на железнодорожных вокзалах «Арзамас-1» и «Арзамас-2».

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что пересадочные узлы помогут разгрузить город от транспорта, перенести стоянку автобусов и использовать железнодорожные вокзалы как многофункциональные транспортные площадки.

Владимир Зубарев

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