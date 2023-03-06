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Начались работы по укреплению правого берега Оки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начались работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений набережной Оки на участке между Канавинским и Молитовским мостами. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

Работы ведутся с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Концессионером выступила структура подконтрольного региональным властям АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Как писал «Ъ-Приволжье», укрепление берегов и реконструкция противооползневых сооружений склона необходимы для развития набережной. Между двумя окскими мостами заявлены проекты комплексной жилой застройки от инвесторов АО «Черниговская набережная» и группы Glorax.

Анастасия Еремина

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