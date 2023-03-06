Известный шеф-повар Марк Стаценко стал гастрономическим амбассадором «Роза Хутор»

Он займется созданием «Гастрономической карты» курорта

Марк Стаценко и гастрономическая команда курорта «Роза Хутор», слева- направо: Рустам Галимов (шеф-повар ресторана «Высота 2320»), Владимир Палкин (шеф-повар ресторана «Варежка»), Валентин Шин (бренд-шеф ресторанной группы «Роза Хутор»), Марк Стаценко (гастроамбассадор курорта «Роза Хутор») , Дамир Галимов (шеф-повар ресторана «Барабуля»).



Проект «Гастрономическая карта» - это в буквальном смысле карта маршрута по ресторанам «Роза Хутор» для знакомства с предлагаемой ими кухней, и локальными продуктами. Она позволит гостям курорта насладиться всем многообразием вкусов черноморского побережья и кавказских гор. Предполагается также внедрение специальной накопительной системы для постоянных посетителей ресторанов, которые находятся под непосредственным управлением курорта. В ресторанную группу «Роза Хутор» входят семь заведений в горном кластере и одно в центре Сочи.

Реализацией этого проекта в статусе амбассадора займется Марк Стаценко - шеф-повар, занимающийся отелями StandArt 5* Москва и «Родина» 5* Сочи, телеведущий кулинарных шоу «Гуру кухни» на телеканале «Ю», «В погоне за вкусом» на ТВ-3, победитель международных кулинарных конкурсов: мирового конкурса Copa De Jerez 2021, Гастрономических премий «Пальмовая Ветвь» и «Where To Eat» и многих других.

Марк проходил стажировки в ресторанах-обладателях звезд Michelin, в том числе в легендарном Arzak 3* Michelin в Сан-Себастьяне, лично у представителей кулинарной династии Хуана Мари Арзак и Елены Арзак. В Москве Марк Стаценко известен как самый молодой бренд-шеф ресторанного холдинга Ginza Project, а также как бренд-шеф проектов Funny Family Group. Он участвовал в запуске первой в России франшизы ресторана «Jamie`s Italian» от знаменитого шеф-повара Джейми Оливера.

«Рестораны «Роза Хутор» находятся в живописных местах: на горных вершинах, на берегу моря, в парке водопадов «Менделиха». Мы проложим настоящий гастрономический маршрут между ними. Во время своего путешествия гости будут открывать для себя как новые вкусовые сочетания, так и наслаждаться неповторимыми видами природы, гор и моря! Наш тренд – на качество, простоту и разумное потребление», - отмечает Марк Стаценко.

Над гастрономической картой Марк будет работать совместно с бренд-шефом ресторанной группы «Роза Хутор» Валентином Шином. «Рестораны «Роза Хутор» всегда отличались широким выбором гастрономических концепций и продуманных форматов, внимательным отношением к качеству продуктов и высокими стандартами сервиса. Мы считаем, что сотрудничество с Марком Стаценко позволит рассказать нашим гостям новые интересные гастрономические истории. Используя самые свежие и экологически чистые продукты, соединяя древние традиции с возможностями современных кулинарных технологий, мы предложим привычные блюда в ином прочтении», - говорит Валентин Шин.

Ресторанная группа «Роза Хутор» состоит из восьми заведений, расположенных как на территории курорта в горах, так и на побережье Черного моря. В неё входят: рестораны «Высота 2320», «Берлога», «Вельвет», «Дичь», «Варежка», «Барабуля», а также кафе «Лес» и «Йети». Всего на курорте работают около пятидесяти заведений разных концепций.

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