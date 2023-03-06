Продажи УАЗ за месяц выросли на 28%

Продажи УАЗ в феврале 2023 года выросли на 28% по сравнению с январем текущего года. Это следует из данных ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

За отчетный период продано 1525 автомобилей УАЗ. По сравнению с февралем 2022 года падение составило 9%, при этом общие продажи новых автомобилей в России в феврале сократились на 62%.

В числе лидеров продаж по-прежнему остаются коммерческие автомобили УАЗ Classic Commercial и внедорожники «УАЗ Патриот». В феврале 2023 года было реализовано 592 и 462 этих автомобилей соответственно.

Андрей Сазонов