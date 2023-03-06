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Главного бухгалтера предприятия в Удмуртии осудили за мошенничество на 1 млн рублей

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Можгинского района. Женщину, работавшую главным бухгалтером муниципального предприятия, признали виновной в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст.187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, в судебном заседании было установлено, что женщина изготовила 14 поддельных платежных поручений на перевод со счета предприятия на свой, после чего отправила их на исполнение в отделение банка. Общая сумма полученных средств составила почти 1 млн руб.

Причиненный ущерб женщина возместила в полном размере. Суд назначил ей 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако наказание отсрочено до достижения ребенком виновной возраста 14 лет.

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