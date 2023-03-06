Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как знаменитый столичный отель пережил революцию, возродился и стал прибежищем для творческой элиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Денисенко / РИА Новости Фото: Иван Денисенко / РИА Новости

Сегодня — «Националь» — и гостиница, и ресторан. Еще до революции здешней роскошью наслаждались такие небожители, как балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков, писатели Анатоль Франс и Герберт Уэллс, дядя Николая II великий князь Александр Михайлович и многие другие известные особы… Однако после октябрьских событий в «Национале» поселился иной бомонд — большевистский. Самые дорогие апартаменты заняли Владимир Ленин с товарищем Крупской и Александра Коллонтай с матросом Дыбенко. В номерах по соседству разместились Яков Свердлов, Феликс Дзержинский и Лев Троцкий.

Интересно, сегодня из «ленинских» номеров открывается лучший в отеле вид на мавзолей… И еще в музее вождя в Кремле до сих пор хранятся две тарелки с надписями «Националь». Их члены семейства номер один прихватили с собой, как заправские туристы… Потом в отель въехали номенклатурщики рангом пониже, и здесь образовалось что то вроде общежития-санатория. По утрам внизу среди скульптур и картин жильцам накладывали кашу.

В общем, довольно быстро все пришло в упадок, но в 1931 году «Националь» закрылся на ремонт, и после этого расцвел чуть ли не пышнее прежнего. Сюда свезли многие произведения искусства из национализированных, в ресторане еще остались живы рецепты царской кухни, да и не всю посуду разворовали. Иностранцы визжали от восторга — они то думали, что будут жить в землянках, а тут красота, какая Европам и не снилась. И если здесь так встречают гостей, как же живут простые советские люди?!

Здание без травм пережило войну и потом сделалось настоящим прибежищем для творческой элиты — Михаил Светлов, Юрий Трифонов, Юрий Олеша. Говорят, что Юрий Карлович Олеша долго бедствовал, а с первого гонорара подарил всем официанткам наручные часы… И вот интересно, в «Национале» была лучшая в Москве команда «ниночек». «Ниночками» работали официанты, горничные, швейцары и бог знает кто еще… Слово «ниночка» родилось из аббревиатуры НН — наружное наблюдение…