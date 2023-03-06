Бастрыкин потребовал доклад из-за гибели 22-летней девушки в больнице Екатеринбурга

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад из-за сообщений СМИ о гибели 22-летней девушки Лоллы в реанимации ГКБ №14 Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Портал Е1.ru сообщал, что девушка погибла полгода назад. До этого у нее выявили рак крови. Родственники девушки считают, что врачи не провели необходимое обследование и не назначили соответствующее лечение.
Сейчас сотрудники СУ СКР по Свердловской области проводят проверку по факту гибели девушки, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Доклад Александру Бастрыкину предоставит руководитель областного СУ СКР Михаил Богинский.