8 марта в Петербурге пойдет снег и усилится ветер

Циклон с Балтийского моря принесет в Санкт-Петербург атмосферный фронт со снегопадом и усиление ветра до 8-13 м/с к среде, 8 марта, однако к середине праздничного дня в город вернется весенняя погода, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Днем 8 марта в Санкт-Петербурге есть возможность почувствовать весну, потому что температура воздуха повысится до 0…-2 гр., а после прохождения атмосферного фронта осадки закончатся, и в дальнейшем будут уже временами»,— написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик также предупредил о сильном гололеде на дорогах, вызванном суточным перепадом температур. В ночь с 7 на 8 марта, согласно прогнозу Гидрометцентра, в Петербурге ожидается до -4 градусов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте