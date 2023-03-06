Кредитный портфель бизнеса Кубани за год вырос на 30%

Корпоративный кредитный портфель кубанского бизнеса в 2022 году увеличился за год на 30% в сравнении с 2021 годом и составил 1,6 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Чаще других за кредитной поддержкой в финансовые организации обращались компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающие производства, организации по работе с недвижимостью и агропредприятия.

Наибольший прирост обеспечили большие организации. Кредитный портфель крупного бизнеса за год увеличился на 21,3% и составил 1,1 трлн руб. Кредитные обязательства МСП Кубани перед банками за год выросли в 1,5 раза, до 529 млрд руб. В ЮФО Кубань составляет 60% от общего кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. Доля МСП от совокупного кредитного портфеля региона составляет 32%.

«По данным регулярных опросов банков, во втором полугодии в значительной степени вырос спрос субъектов МСП на кредиты сроком свыше одного года, тогда как во втором квартале сильнее был интерес к краткосрочным займам»,— говорится в сообщении.

По итогам 2022 года остатки на счетах и депозитах кубанских организаций выросли в 1,8 раза, превысив отметку в 700 млрд руб. Индивидуальные предприниматели увеличили объемы хранящихся на счетах средств на 20% (84,7 млрд руб.).

По оценке экспертов, в январе—марте 2023 года ожидается снижение спроса на кредитование бизнеса и физлиц. Во втором квартале текущего года спрос восстановится. При этом банки не будут менять действующие условия кредитования в первом полугодии.

Анастасия Донскова

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