Пермьстат: в Прикамье отмечено снижение миграционного оттока населения

Миграционная убыль населения Пермского края в 2022 году составила 4498 человек. По сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 1,7 тыс. человек. Об этом сообщает Пермьстат.

В 2022 году на территорию региона приехали 59 362 человека, уехали 63 860 человек. Чаще всего жители края уезжали в регионы Центрального, Южного и Уральского федеральных округов. В список наиболее привлекательных территорий для жителей края вошли Москва и Московская область, а также Краснодарский край. В пределах ПФО наибольший миграционный отток зафиксирован в Республику Татарстан и Республику Башкортостан.

Миграционный отток из Пермского края в страны СНГ составил 293 человека. Наибольшее число мигрантов уехали в Туркменистан и Армению, при этом отмечен существенный приток мигрантов из Таджикистана.

В страны дальнего зарубежья в 2022 году из Прикамья уехали 342 человека, большую часть составляли мигранты, возвратившиеся в Китай и Индию.