Предприятие из Тюменской области планирует запустить разведение бычков на мясо

Сельхозпредприятие в пос. Березовка (Нижнетавдинский район) планирует организовать разведение бычков на мясо. Об этом на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором заявил владелец фермы Соломон Шармазанов.

Сейчас предприятие занимается разведением молочных коров, численность которых на данный момент превышает 1,1 тыс. Всего в трех коровниках могут находиться до 1,4 тыс. голов скота. Объем инвестиций в модернизацию производства уже превысил 15 млн руб. Также в хозяйстве выращивают зерновые культуры. За 2022 году там произвели более 2,1 тыс. тонн комбикорма.

На ферме трудятся 63 человека. В планах предприятия также строительство 10 квартир для молодых специалистов.

«Обязательно будем поддерживать развитие небольших, но эффективных предприятий агропромышленного комплекса. Мы понимаем, что агропромышленный комплекс, безусловно, требует государственной поддержки. Несмотря ни на какие сложности, расходы на нее всегда будут в нашем бюджете», – отметил Александр Моор.

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