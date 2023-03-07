В конце 2022 года Белый дом утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Главной целью авторы обозначили обеспечение принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и создание равных возможностей для их реализации. Пока, несмотря на высокие уровни образования и занятости, разрыв в зарплате женщин и мужчин в среднем, по данным Росстата, достигает 28% в пользу последних. Кроме того, женщины составляют более половины населения РФ и более половины имеющих высшее образование, но в группе «руководители» в соответствии с общероссийским классификатором занятий их доля оценивается лишь в 46,2%. Одновременно на женщин приходится наибольшая доля в отраслях с более низкой зарплатой: в образовании — 82,4%, в здравоохранении — 79,8%.

Барьеры для расширения занятости женщин сохраняются в том числе из-за «стереотипных представлений о социальных ролях», признают авторы стратегии. Это приводит к высокой бытовой нагрузке на женщин: работающие женщины тратят на ведение домашнего хозяйства на полтора-два часа, или в два—два с половиной раза, больше времени, чем мужчины. Добиваться равноправия авторы документа предлагают по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до политики, пропагандируя здоровый образ и формируя у женщин интерес к активной политической деятельности. Для борьбы с дискриминацией на рабочих местах в планах расширение сфер экономики с участием женщин, повышение доступа женщин к руководящим должностям, развитие инфраструктуры ухода и присмотра за детьми, системы непрерывного образования, а также вовлечение женщин в технологичные сектора экономики.

Одним из крупных направлений стратегии, нацеленных на улучшение экономического положения женщин, является развитие предпринимательства. Сейчас женщины руководят 30% малых и средних предприятий, наибольшая их доля приходится на сферы социальных и образовательных услуг — 90% и 58% соответственно, следует из документа. Среди самозанятых женщины составляют 40%. Стратегия нацелена на популяризацию среди женщин технологического предпринимательства, их интеграцию в креативные индустрии (информационные технологии, медиа), продвижение женских производственных инициатив, помощь при выходе на экспорт и поиске международных рынков сбыта.