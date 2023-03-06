Снег и до -6°С днем ожидается в Удмуртии 8 марта

7 и 8 марта в Удмуртии временами пройдет небольшой снег, который к праздничному дню усилится. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, температура воздуха в ночные часы составит -5..-10°С, а днем столбик термометра поднимется до -1..-6°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

9 марта ожидается очень ветреная, теплая и влажная погода. Ночью температура воздуха окажется в пределах -3..-8°С, а днем прогреется до 0..+4°С. Пройдет мокрый снег и дождь, а максимальные порывы ветра достинут 12-17 м/с.

10 марта ветреная погода сохранится, однако осадки начнут ослабевать. Температура воздуха ночью окажется в пределах 0..-5°С, днем — -2..+2°С. На дорогах ожидается гололедица.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон сохранится значительно выше нормы.