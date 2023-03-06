Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Снег и до -6°С днем ожидается в Удмуртии 8 марта

7 и 8 марта в Удмуртии временами пройдет небольшой снег, который к праздничному дню усилится. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, температура воздуха в ночные часы составит -5..-10°С, а днем столбик термометра поднимется до -1..-6°С.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

9 марта ожидается очень ветреная, теплая и влажная погода. Ночью температура воздуха окажется в пределах -3..-8°С, а днем прогреется до 0..+4°С. Пройдет мокрый снег и дождь, а максимальные порывы ветра достинут 12-17 м/с.


10 марта ветреная погода сохранится, однако осадки начнут ослабевать. Температура воздуха ночью окажется в пределах 0..-5°С, днем — -2..+2°С. На дорогах ожидается гололедица.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон сохранится значительно выше нормы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...