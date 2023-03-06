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Площадь лесных пожаров в Удмуртии сократилась в 11 раз в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии не было допущено ни одного крупного лесного пожара. При этом количество возгораний снизилось в 8,7 раза, а площадь пожаров — в 11, сообщил министр природных ресурсов региона Денис Удалов на совещании Федерального агентства лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Достигнутые показатели являются одними из лучших не только по Приволжскому федеральному округу, но и в целом по России. Немаловажную роль в этом сыграла постоянная профилактика, а также наземное и авиационное патрулирование»,— отметил господин Удалов.


Удмуртия также занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по объемам лесовосстановления, а по балансу выбывших и высаженных деревьев перевыполняет показатели нацпроекта «Экология».

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