Глава Рыбинска прокомментировал пробки из-за ремонта Волжского моста

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков признал сложности с движением транспорта через Волжский мост, для организации транспортных потоков пришлось перенастроить работу светофоров. Об этом глава города сообщил в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал депутата Олега Леонтьева Фото: телеграм-канал депутата Олега Леонтьева

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 6 марта на мосту через Волгу в Рыбинске из-за ремонта заработало реверсивное движение. В результате в городе образовались значительные пробки, жители микрорайона «Слип» добирались до работы не менее двух часов.

«Понимаю, что жителям Слипа пришлось тяжелее всего. Они, по сути, спасли движение в городе своим длительным ожиданием. Причина пробки в этом микрорайоне следующая: многие жители Волжского, ГЭСа, Заволжья-1 поехали по привычке через мост, а не через дамбу. Интенсивность движения с Коллективизации не позволила сразу увеличить длительность фазы для Слипа. Добавился, конечно, и субъективный фактор: медленная реакция регулировщиков, медленное прохождение моста многими водителями с дистанцией порой до 50 м, нарушители»,— заявил Дмитрий Рудаков.

По словам градоначальника, ГИБДД будет бороться с нарушителями на улицах Правды и Горького, также будет перенастроена работа светофоров с увеличением фазы движения со стороны микрорайона «Слип».

Андрей Иванов