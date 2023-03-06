Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Рыбинска прокомментировал пробки из-за ремонта Волжского моста

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков признал сложности с движением транспорта через Волжский мост, для организации транспортных потоков пришлось перенастроить работу светофоров. Об этом глава города сообщил в социальных сетях.

Фото: телеграм-канал депутата Олега Леонтьева

Фото: телеграм-канал депутата Олега Леонтьева

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 6 марта на мосту через Волгу в Рыбинске из-за ремонта заработало реверсивное движение. В результате в городе образовались значительные пробки, жители микрорайона «Слип» добирались до работы не менее двух часов.

«Понимаю, что жителям Слипа пришлось тяжелее всего. Они, по сути, спасли движение в городе своим длительным ожиданием. Причина пробки в этом микрорайоне следующая: многие жители Волжского, ГЭСа, Заволжья-1 поехали по привычке через мост, а не через дамбу. Интенсивность движения с Коллективизации не позволила сразу увеличить длительность фазы для Слипа. Добавился, конечно, и субъективный фактор: медленная реакция регулировщиков, медленное прохождение моста многими водителями с дистанцией порой до 50 м, нарушители»,— заявил Дмитрий Рудаков.

По словам градоначальника, ГИБДД будет бороться с нарушителями на улицах Правды и Горького, также будет перенастроена работа светофоров с увеличением фазы движения со стороны микрорайона «Слип».

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...