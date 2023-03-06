Владимир Путин одобрил опыт поддержки семей мобилизованных в Курганской области

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить опыт Курганской области по поддержки семей мобилизованных. В частности, речь идет о паспортах таких семей. Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Зауралья Вадимом Шумковым, прошедшей в режиме видеоконференции.

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну»,– цитирует президент его пресс-служба.

Вадим Шумков на встрече с главой государства рассказал, что регион обеспечил мобилизованных экипировкой за свой счет, а их семьи взяли под опеку. Там широкий спектр вопросов – от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи – все решается своевременно. Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать», - рассказал губернатор.