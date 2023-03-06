Кириллу Бадикову и топ-менеджерам «Госстроя» предъявлено окончательное обвинение

Второй отдел по расследованию особо важных дел предъявил окончательное обвинение бенефициару ГК «Госстрой» Кириллу Бадикову, а также генеральному директору ООО «Башнафтатранс» Игорю Тюрину и финансовому директору ООО «Госстрой-менеджмент» и ООО «Башнафтатранс» Павлу Степанову.

По версии следствия, они виновны в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как полагает следствие, обвиняемые, «осуществляя фактическое руководство» ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Литер 4», ООО «Зеленая роща» и жилищно-строительным кооперативом ЖСК «Московский» через управляющею компанию «Госстрой-менеджмент», заключили с 1124 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилья и паенакопления на строительство четырех жилых домов в квартале жилого комплекса «Московский». Общая сумма договоров составила более 2,3 млрд руб.

Условия договоров застройщики не исполнили, «а часть полученных денежных средств похитили и израсходовали по своему усмотрению», отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Степень готовности домов варьируется от 18 до 54 %. Застройщики признаны банкротами, а их дома включены в Федеральный реестр проблемных объектов. В отношении почти 800 обманутых дольщиков принято решение о производстве компенсационных выплат, также решается вопрос о производстве выплат другим потерпевшим.

Обвиняемые вину не признали. На их имущество и объекты незавершенного строительства наложен арест на общую сумму свыше 1,8 млрд руб.

В ходе расследования было допрошено более 1 тыс. человек, проведено свыше 50 судебных экспертиз, около 50 осмотров, выемок и обысков, а также других следственных действий, заявили в СКР по Башкирии.

Олег Вахитов

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