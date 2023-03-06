Компания, принадлежащая китайскому предпринимателю, построит торфяной завод в Томской области

Компания из Томской области ООО «Экогрунт», подавшая ранее заявку на геологическое изучение, разведку и добычу торфа на территории региона, получила предложение о размещении нового производства.

Как сообщило областное правительство, администрация Шегарского района предложило инвестору площадку для размещения предприятия по переработке торфа около Гусевского месторождения.

«Рядом с рассматриваемым участком нет ни одного населенного пункта», — прокомментировал глава Шегарского района Александр Михкельсон.

Отмечается, что инвестор примет решение о разработке участка только после выполнения геологического изучения недр. «Необходима заявка и защита бизнес-плана. На основе понимания социально-экономического эффекта от потенциального инвестиционного проекта, соблюдения всех экологических норм администрация Томской области примет решения о его поддержке», — отметил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Экогрунт» зарегистрировано в апреле 2021 года. Генеральным директором является Ирина Браниште. Владелец компании бизнесмен из КНР Вэй Вэйцзя.

Ранее власти Томской области отмечали, что Томская область занимает 2-ое место в РФ по запасам торфа после Тюменской области. На территории региона выявлено 1,4 тыс. торфяных месторождения общей площадью около 8 млн гектар с запасами почти в 31 млрд тонн - это около 60% запасов всей Сибири.

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Лолита Белова