Прокуратура обжаловала приговор по делу о взятках экс-депутата челябинского заксобрания

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор бывшему депутату законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну и его сообщникам. Надзорное ведомство посчитало слишком мягким назначение условных сроков за получение взяток четырем сотрудникам федеральных учреждений. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Как считают в надзорном ведомстве, при назначении наказания не были полностью учтены характер и степень общественной опасности преступлений и отдельные обстоятельства дела. В связи с этим гособвинение попросило Челябинский областной суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале Центральный районный суд Челябинска признал Армана Аракеляна виновным в даче взяток сотрудникам федеральных учреждений и назначил ему девять лет колонии строгого режима со штрафом в 6,5 млн руб. Суд установил, что он, будучи директором коммерческой компании, в ноябре 2019 года в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», передал взятку в виде ноутбуков стоимостью более 185 тыс. руб. сотрудникам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов информации о выявленных нарушениях при ремонте и реконструкции автодорог в Челябинской области. Кроме того, в ноябре 2019 года депутат лично передал взятку в 500 тыс. руб. сотруднику «Упрдор „Южный Урал“» за принятие невыполненных работы по госконтрактам и неприменение мер ответственности к подрядчику.

Сотрудников учреждений в зависимости от степени участия признали виновными получении и даче взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Они получили сроки от семи лет трех месяцев до восьми лет условно. Работникам «Упрдор „Южный Урал“» также назначили штрафы в 2,8 млн руб. каждому.