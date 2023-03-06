В Ялте на ремонт дорог направят 419 млн рублей в 2023 году

На ремонт дорог в Ялте в 2023 году направят 419 млн руб. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

На эти средства обновят дороги на улицах Коммунаров, Володарского, Севастопольской, Таврической, Строителей, Щербака, 60 лет СССР в Гурзуфе, Маратовской в Гаспре на Симферопольском шоссе в Массандре. На ремонт по данным адресам из бюджета Крыма выделят 400 млн руб. Еще 19 млн руб. поступят из муниципального бюджета на ремонт проблемных участков улиц Кладбищенской, Поликуровской, Чернова, Революции, Светлого тупика, Привольной в Алупке и дороги к дворцу Александра III в Массандре.

На следующем этапе предусмотрены ремонтные работы еще на 10 улицах. Стоимость их обновления составит 350 млн руб.

Анастасия Донскова

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