В Казани на этой неделе ожидается аномально-теплая погода

На этой неделе в Казани будет аномально-теплая погода. Об этом заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев, передает «Татар-информ».

По его словам, днем температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. «Погода сейчас определяется атлантическими циклонами и атмосферными фронтами. 8 Марта днем в Казани воздух прогреется до нуля градусов, выпадет мокрый снег, ожидается южный ветер. В ночные часы со среды на четверг температура опустится до 5 градусов», — сказал господин Переведенцев.

Начиная со среды, температура в Казани будет положительной. При этом ожидаются дождь и слякоть.

"Ъ-Казань"