На капремонт МКД в Краснодарском крае потратят 6 млрд рублей

На капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Краснодарском крае планируют потратить около 6 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на планерке с министрами.

В 2023 году, по данным администрации края, отремонтировано 144 дома, что составляет 14 процентов от планируемого объема. В планах - 1028 домов. Как отмечает вице-губернатор Андрей Прошунин, полностью завершили ремонт в Белоглинском, Выселковском, Крыловском, Новопокровском, Отрадненском и Павловском районах.

«Более 70 процентов выполнили в Курганинском, Успенском и Мостовском. Сейчас обновляют 208 многоквартирных домов, в которых проводят 268 видов работ», - уточнил господин Прошунин.

Олег Исаев

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