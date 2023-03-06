ЦБ Турции остается крупнейшим покупателем золота

Центральный банк Турции закупил в январе 23 тонны золота, в очередной раз став крупнейшим покупателем драгоценного металла среди центробанков мира. Об этом со ссылкой на данные World Gold Council (WGC) сообщает Bloomberg.

Теперь в резервах Турции 565 тонн золота — это рекордно высокий показатель.

Турция была крупнейшим покупателем золота и по итогам прошлого года. В 2022-м ЦБ страны приобрел 145 тонн, доведя запасы до 542 тонн. В целом центральные банки стран увеличили свои запасы золота на 31 тонну по итогам января, а закупки по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 16%.

Вслед за Турцией крупнейшими покупателями золота в январе стали Народный банк Китая и Национальный банк Казахстана, увеличившие свои золотые резервы на 15 и 4 тонны соответственно.

Кирилл Сарханянц