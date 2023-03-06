Горсуд Петербурга осудил на 17 лет колонии строгого режима убийцу двоих человек

Санкт-Петербургский городской суд озвучил принятый коллегией присяжных вердикт Андрею Калмыкову, обвиняемому в двух убийствах. Ему назначили 17 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщили 6 марта в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, первое убийство мужчина совершил в одной из квартир в Парголово летом 2021 года. Подсудимый пришел пьяным к своему знакомому и нанес ему несколько ударов ножом. Тот от полученных ран скончался на месте. Через некоторое время Калмыков тоже пьяным пришел домой к другому своему знакомому и также его убил. Жертва умерла в больнице.

Присяжные единодушно признали подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и не заслуживающим снисхождения. Приговор в законную силу еще не вступил.

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