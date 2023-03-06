«Славянский кирпич» увеличил уставный капитал на один миллион рублей

Решением акционеров ПАО «Славянский кирпич» увеличил уставный капитал до 1 млн руб.. Об этом сообщается в базе Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно источнику увеличивать уставный капитал планируют путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. За данное решение проголосовало 99,9 процентов акционеров. На биржу выставили 10 млн 910 тыс. 800 акций. Стоимость каждой акции 10 копеек.

Среди возможных покупателей называются: ООО «Рубикор», Евгения Синяговская, Вячеслав Чайка, Анна Чайка, Андрей Чайка.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Славянский кирпич» было зарегистрировано в 1994 году в Славянске-на-Кубани. Основным акционером является компания «Рубикор», которая зарегистрирована в Славянске-на-Кубани в 2000 году. Уставный капитал на январь этого года 273,7 тыс. руб. Последний раз доходы были указаны в 2021 году. Они составляют – 1,6 млрд руб. Генеральным директором является Вячеслав Чайка, который имеет 50 процентов акций ООО «Рубикор» и ООО «Черепашья Гряда».

Олег Исаев

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