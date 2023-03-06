Минобороны отказалось от многомиллионного иска к «Ильюшину»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Министерства обороны РФ к ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (входит в Объединенную авиастроительную компанию) о взыскании 422 млн 730 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Из документа следует, что производство прекратили в связи с отказом истца от заявленных требований. Основания для исковых требований, которые были заявлены еще в декабре, как и причины отказа от них, в материалах дела не приводятся.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны к Объединенной авиастроительной компании о взыскании 10,7 млрд руб. Обстоятельства того иска не были известны, однако третьей стороной процесса могло оказаться ПАО «Ил» — на этом настаивали в ведомстве.