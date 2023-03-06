В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача из-за отказа в инвалидной коляске

В травмпункте городской больницы Каменска-Уральского (Свердловская область) мужчине, у которого были сломаны ступни, отказались выдавать инвалидную коляску, из-за чего он был вынужден ползти до кабинета врача. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на супругу мужчины Алену. По словам женщины, инцидент произошел вечером 5 марта.

Супруга мужчины подчеркнула, что коляску ему выдали после приема и «произошедшего скандала». Она добавила, что вход с пандусом был закрыт, из-за чего ей пришлось обращаться к охране. «Без этой просьбы мне так и пришлось бы по ступенькам спускать его на коляске»,— добавила Алена.

В пресс-службе минздрава Свердловской области «Ъ» заявили, что по факту сообщений в СМИ проводится проверка.

В больнице «Ъ» заявили, что мужчине коляска была предоставлена сразу же по просьбе его родственников. «Ему оказана вся первичная медицинская помощь и предложена госпитализация в круглосуточный стационар. На момент обращения пациент уже находился в приемном покое в сопровождении четверых родственников»,— отметили в учреждении.

Проверку также начали прокуратура Каменска-Уральского и СУ СКР по Свердловской области. В ведомствах сообщили, что по итогам мероприятий при наличии оснований будут приняты процессуальные решения.

Илья Смирнов, Екатеринбург